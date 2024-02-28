محلل إسرائيلي: سننهي العام بـ12 ألف جندي معاق

قال محلل عسكري إسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستنهي العام الحالي بـ12 ألف جندي معاق بسبب الحرب على قطاع غزة.

وأضاف يوسي يهوشع، المحلل العسكري بصحيفة يديعوت أحرونوت، في حديث لقناة 103FM المحلية “لقد فقد الجيش عددا لا بأس به من القادة والجنود، وآلافا آخرين من الجرحى”.

وكان يهوشع يتحدث عن مقتل ضابطين وإصابة 7 جنود بجروح خطرة في معركة بشمالي قطاع غزة أمس الثلاثاء.

وقال “في إشارة إلى ما حدث أمس، يجب ملء الرتب، كما تعلمون فإنه بحسب الأرقام، سننهي العام بـ12 ألف جندي إسرائيلي معاق”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابطين وإصابة 7 جنود من لواء غفعاتي في المعارك مع الفصائل الفلسطينية جنوب شرقي مدينة غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن بيان للجيش “سقوط الرائد يفتاح شاحر، وهو قائد سرية بكتيبة تابعة للواء غفعاتي، وإيتاي سييف، قائد فصيل في الكتيبة نفسها، وإصابة 7 جنود بجروح خطرة إثر انفجار عبوة ناسفة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة”.

وأمس الثلاثاء، قال الجيش في بيان إن 13 جنديا أصيبوا في المعارك بقطاع غزة خلال يوم.

وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، فقد قُتل 582 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بينهم 242 منذ بدء الحرب البرية في 27 أكتوبر.

كما تشير المعطيات إلى إصابة 2988 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب بينهم 472 منذ بداية الحرب البرية، بينما لم يصدر إحصاء رسمي لعدد الإعاقات التي تسببت بها الحرب في صفوف الجيش الإسرائيلي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 29954 شهيدا و70325 مصابا معظمهم أطفال ونساء، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.