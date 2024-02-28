مقتل ضابطين وإصابة 7 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي بمدينة غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل ضابطين من لواء غفعاتي وإصابة 7 جنود بجروح خطرة في المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية جنوب شرق مدينة غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن بيان للجيش “سقوط الرائد يفتاح شاحر، وهو قائد سرية بكتيبة تابعة للواء غفعاتي، وإيتاي سييف، قائد فصيل في الكتيبة نفسها، وإصابة 7 جنود بجروح خطرة إثر انفجار عبوة ناسفة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة”.

وكان جيش الاحتلال قد قال في بيان، أمس الثلاثاء، إن 13 جنديا أصيبوا في المعارك بقطاع غزة خلال يوم.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 242 منذ بدء المعركة البرية بقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و582 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر.

وبلغ إجمالي عدد الجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب 2988، بينهم 472 أصيبوا بجروح خطرة، وفق معطيات رسمية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.