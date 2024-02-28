ملكة الأردن في “قمة الويب قطر”: يجب ألا تتراجع قصة فلسطين إلى الهامش

دعت الملكة الأردنية “رانيا العبد الله” خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني لقمة الويب في العاصمة القطرية الدوحة إلى عدم السماح بتراجع قصة فلسطين إلى الهامش.

وأكدت الملكة الأردنية أن القضية الفلسطينية لم تبدأ في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي مع بدء هذه الحرب والعدوان على قطاع غزة المحاصر، بل تمتد إلى ما قبل ذلك بـ75 عامًا “لم ير الشعب الفلسطيني خلالها يومًا بالسلام” في إشارة منها إلى النكبة وبدء تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وقالت إن العنف جاء على صورة حصار مطبق امتد أكثر من 17 عامًا، وعقود من عمليات القتل اليومية على شكل نقاط تفتيش، أو جدار عازل، أو عنف المستوطنين المسلحين، أو الاعتقالات بلا سبب والإهانات التي لا تنتهي تحت وقع احتلال عسكري، على حد وصفها.

وأفادت الملكة رانيا بأن أهالي غزة لم يكونوا يومًا أكثر ارتباطًا بالعالم من الآن، لكنهم في الوقت ذاته لم يكونوا أكثر عزلة من أي وقت مضى. وأضافت “الفلسطينيون يحلمون باليوم الذي سيخبرون فيه العالم بقصتهم، واليوم أصبح صوتهم مسموعًا بوضوح، لكن بأي كلفة؟”.

وقالت عقيلة ملك الأردن “شاهدت لقطات مروعة للحياة والموت من ذلك المكان الذي أصبح الأكثر بؤسًا في عالمنا”.

وتحدثت الملكة رانيا عن رُضّع تغطي أجسامهم حروق موجعة، وأطفال استُبدلت بأطرافهم ضمادات غارقة بالدماء، وأمهات يكشفن الأكفان عن وجوه ملائكية لقبلة وداع أخيرة.

ورأت الملكة الأردنية أن “التضامن مع الفلسطينيين يجب ألا يكون أمرًا عابرًا، فالملايين ممن رفعوا أصواتهم نصرة للفلسطينيين ولمظلوميتهم يجب ألا يسمحوا بتراجع قصة فلسطين إلى الهامش مرة أخرى”.

وتُعقد في قطر “قمة الويب 2024” التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط وإفريقيا.