نازح من شمال غزة يشكو قلة الطعام والدواء: أطفالي يأكلون مثل الدواب (فيديو)

روى يوسف عودة، أحد النازحين من بيت حانون بشمال قطاع غزة، معاناته اليومية والمريرة في ظل نقص الغذاء والدواء ومقومات الحياة الأساسية.

وقال عودة الذي يتخذ من مدرسة للأونروا مأوى له مع عائلته “معاناتنا أصبحت صعبة جدًا، ليس لدينا طحين أو قمح أو ذرة، لجأنا لشعير الحيوانات، ولم نعد نجده، طفلتي تريد مني الخبز ولا أعرف كيف أوفر ذلك”.

وناشد عودة السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس بالتدخل لرفع الحصار عن شمال قطاع غزة، قائلًا “أهل الشمال أصبحوا جوعى ولا يجدون الطعام لأطفالهم، ولا المياه، منذ شهر وابنتي تطالبني بالخبز، أطفالي يأكلون الحشائش مثل الدواب”.

وتحدث عن معاناته مع مرض الربو وقال “لا أستطيع توفير العلاج، لا يوجد مسكن آلام”.

وأظهرت مشاهد مصورة الحالة الصعبة التي تعيشها عائلة عودة داخل المدرسة، حيث تضطر يوميا لإشعال الحطب لطبخ ما قد يتوفر من خضار أو نباتات.

وتسود في شمال قطاع غزة مظاهر مجاعة حادة تحيق بعشرات الآلاف من النازحين وأهالي المنطقة مع انعدام معظم المواد الغذائية الأساسية ومنع قوات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات إلى المنطقة.

وحتى الأربعاء، خلَّفت الحرب الإسرائيلية المدمّرة على غزة “29 ألفا و954 شهيدا و70 ألفا و325 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية