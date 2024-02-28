هنية: ما عجزت إسرائيل وأمريكا عن فرضه في الميدان لن تأخذه بالسياسة (فيديو)

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الأربعاء، إن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية “لن يأخذوا بمكائد السياسة ما عجزوا عن فرضه في الميدان” بقطاع غزة.

وقال هنية في كلمته خلال فعاليات مؤتمر مؤسسة القدس الدولية المنعقد في لبنان “نؤكد لإسرائيل وأمريكا أن ما عجزوا عن فرضه في الميدان بقطاع غزة لن يأخذوه بمكائد السياسة”.

وأضاف “لا يضيرنا إن مضينا إلى شهر رمضان في مواجهة وجهاد فهو شهر الانتصارات”، داعيًا الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل إلى “شد الرحال إلى الأقصى منذ اليوم الأول من رمضان”.

وأكد هنية مرونة الحركة في عملية التفاوض، وهذا بخلاف ما تعلنه وسائل الإعلام الإسرائيلية، وقال “أي مرونة نبديها في التفاوض حرصًا على دماء شعبنا ولوضع حد لآلامه الكبيرة وتضحياته الجِسام في حرب الإبادة الوحشية ضده، يوازيها استعداد للدفاع عن شعبنا”.

وتابع “التهديد بارتكاب مجازر جديدة في رفح يجدد التأكيد على طبيعة هذا العدو بجيشه النازي الذي يمثل أحد أحطّ الجيوش النظامية التي عرفتها البشرية في تاريخها حين يعلن المجازر وقتل المدنيين استراتيجية للحرب”.

هنية: نؤكد على ضرورة الوصول إلى جسور مساعدات مستدامة تقي غزة من براثن مؤامرة التجويع pic.twitter.com/sh8eQy9kEa — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 28, 2024

وفيما يتعلق بالمسجد الأقصى، شدد هنية على أن “الحد الأدنى الذي نرتضيه في المسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية هو الالتزام بالوضع القائم وفق القانون الدولي، باعتباره استدامة وضع المقدسات كما كانت قبل الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 1967”.

وطالب هنية من “محور المقاومة”، بما فيه حزب الله اللبناني والحوثيون في اليمن والمقاومة الإسلامية في العراق، وكذلك الدول العربية، إلى تكثيف دعمهم للفلسطينيين في قطاع غزة.

تغطية صحفية | رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: «من واجب الأمة العربية والإسلامية ودول الطوق أن يبادروا بكسر مؤامرة التجويع عن شمال قطاع غزة» pic.twitter.com/A0XMjxoLin — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 28, 2024

وأضاف هنية أن من واجب الأمتين العربية والإسلامية أن تبادرا إلى “كسر مؤامرة التجويع” في غزة، في إشارة إلى ما يصفه الفلسطينيون بأنها سياسة إسرائيلية متعمدة على ما يبدو لمنع وصول الغذاء لهم.

وحتى الأربعاء، خلَّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة 29 ألفًا و954 شهيدًا، و70 ألفًا و325 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، حسب السلطات الفلسطينية.