أول تعليق لبايدن على مجزرة شارع الرشيد في غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن استهداف إسرائيل لفلسطينيين خلال تسلم مساعدات في قطاع غزة، الذي وردت تقارير بشأنه سيعقد المحادثات بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار.

وذكر بايدن أن وقف إطلاق النار في غزة لن يتم على الأرجح بحلول الاثنين المقبل، كما توقع قبل أيام.

لكن الرئيس الأمريكي قال إنه سيظل متفائلًا، مضيفًا أن “الأمل لا ينضب”.

وأشار إلى أنه تحدث إلى قادة المنطقة بشأن وقف لإطلاق النار.

واستشهد أكثر من 100 شخص وأصيب أكثر من 750 في قصف إسرائيلي لتجمع من الفلسطينيين ممن كانوا ينتظرون شاحنات تحمل مساعدات إنسانية في شارع الرشيد جنوبي مدينة غزة.

وفي وقت سابق الخميس، قال البيت الأبيض إنه يبحث في تقارير عن إطلاق إسرائيل النار على فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات بالقرب من مدينة غزة، واصفًا ذلك بأنه “حادث خطير”.

وذكر متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان “نبلغ تعازينا لفقدان أرواح الأبرياء ونقر بالوضع الإنساني السيئ في غزة، حيث يحاول الفلسطينيون الأبرياء إطعام أسرهم”.

وأضاف أن “هذا يسلط الضوء على أهمية توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وتواصلها، بما في ذلك من خلال وقف مؤقت محتمل لإطلاق النار”.