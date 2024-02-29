“السماقية”.. أكلة شهيرة في غزة تحولت إلى وجبة حرب (فيديو)
غيّرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من أوجه الحياة الطبيعية في القطاع، بما في ذلك الأكلات التراثية التي اشتهر بها.
و”السماقية” وجبة ليست بغريبة على قطاع غزة، بل قد لا تجدها إلا هناك، وعُرفت بصاحبة الأفراح والأتراح كما يصفونها، وتوارثتها الأمهات عن الجدات.
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ورغم أن مكوّناتها ثابتة ولم يطرأ عليها أي تعديل منذ عشرات السنين، إلا أن الحرب غيّرت من ظروف إعدادها لتتحول إلى “وجبة حرب”.
وقال شهاب، بائع “سماقية”، للجزيرة مباشر إنها أكلة شعبية كانت تعد في الأعراس والحفلات قبل الحرب، وبعدها أصبحت تعد طوال الوقت.
وأضاف أن إعداد السماقية وبيعها بات مشروع العائلة، فوالدته تعدها في المنزل فيما يقوم هو ببيعها، مشيرًا إلى أن شقيقه يساعده في هذا الأمر.
وأوضح شهاب أن هذا المشروع أصبح مصدر رزق للعائلة، مضيفًا أنهم يبيعونها لتوفير مصروفاتهم ونفقاتهم اليومية فقط.
وعن مكونات الأكلة الشهيرة، قال شهاب إنها “عبارة عن سماق وسلق وبهارات”، مضيفًا أنه كان يتم إضافة اللحم لها ولكن لا يحدث هذا الأمر الآن، لغلو ثمنه.