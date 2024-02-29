جندي أمريكي سابق: شهدت حروبًا كثيرة وما يحدث في غزة ليس حربًا (فيديو)

أدان أحد الجنود الأمريكيين السابقين الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، متهمًا تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الجندي السابق آلان شبارو، خلال اجتماع مجلس مدينة تكساس الأمريكية، إنه كان ضمن القوات الخاصة، وكان قناصًا ومهاجمًا ومقتحمًا للمباني رفقة الجيش الأمريكي.

وقال شبارو إنه شهد حروبًا كثيرة ويعرف جيدًا ما هي الحروب، موضحًا أن ما يحدث في فلسطين ليس حربًا بل “تجرد من الإنسانية وارتكاب إبادة جماعية وتطهير عرقي لشعب معين للاستيلاء على أراضيهم”.

وأضاف شبارو “هذا الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه، وعلى نحو متكرر أرى تجريد هؤلاء الناس من إنسانيتهم، وكوني أمريكيًا لا يوجد شيء أكثر وطنية من التحدث علنا عما هو خطأ”.

" أنا أدفع مقابل هذا".. شاهد: احتجاج الجندي الأمريكي السابق آلان شبارو على الحرب الإسرائيلية على #غزة #الجزيرة_مباشر | #فلسطين pic.twitter.com/nM4EQAdAOS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 28, 2024

وعبّر الجندي الأمريكي السابق عن استيائه من مشاهد القتل والدمار في غزة، قائلًا “لا أجد الكلمات لأعبر لكم كم مرة رأيت أشياء مروعة، الأمريكيون يدفعون ضرائب لذلك -تمويل الحرب- مما يجعل الأمر أكثر إحباطًا، أنا أدفع ثمن ذلك، وأرى ما يحدث بدفع هذه الأموال، ما يحدث يجب أن يتوقف”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام “العدل الدولية” بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلَّفت حتى الأربعاء 29 ألفا و954 شهداء و70 ألفا و325 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.