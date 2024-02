جنود أمريكيون قدامى يحرقون زيهم العسكري تضامنًا مع آرون بوشنل (فيديو)

نظم عسكريون أمريكيون سابقون، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية في ولاية أوريغون، بشمال غرب الولايات المتحدة، تنديدًا بالحرب الإسرائيلية المدمّرة على قطاع غزة.

وتضامنًا مع الجندي آرون بوشنل الذي أحرق نفسه تضامنًا مع غزة، قام جميع المشاركين بإحراق ملابسهم العسكرية. وهتف المحاربون القدامى في الوقفة “الحرية لفلسطين”، وارتدى بعضهم الكوفية الفلسطينية.

ويأتي قرار حرق الزي العسكري اعتراضًا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها على غزة.

A moving act of solidarity as veterans burn their uniforms at a vigil for Aaron Bushnell hosted by veterans against war. This was after some extremely moving speeches, including a Vietnam War veteran who was a part of the SDS and did a lot of anti-war organizing. pic.twitter.com/9iJzeDAk2a

— alissa azar (@AlissaAzar) February 29, 2024