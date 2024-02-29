جنود أمريكيون قدامى يحرقون زيهم العسكري تضامنًا مع آرون بوشنل (فيديو)

نظم عسكريون أمريكيون سابقون، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية في ولاية أوريغون، بشمال غرب الولايات المتحدة، تنديدًا بالحرب الإسرائيلية المدمّرة على قطاع غزة.

وتضامنًا مع الجندي آرون بوشنل الذي أحرق نفسه تضامنًا مع غزة، قام جميع المشاركين بإحراق ملابسهم العسكرية. وهتف المحاربون القدامى في الوقفة “الحرية لفلسطين”، وارتدى بعضهم الكوفية الفلسطينية.

ويأتي قرار حرق الزي العسكري اعتراضًا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها على غزة.

A moving act of solidarity as veterans burn their uniforms at a vigil for Aaron Bushnell hosted by veterans against war. This was after some extremely moving speeches, including a Vietnam War veteran who was a part of the SDS and did a lot of anti-war organizing. pic.twitter.com/9iJzeDAk2a — alissa azar (@AlissaAzar) February 29, 2024

ويوم الاثنين الماضي، توجه بوشنل نحو السفارة الإسرائيلية في واشنطن، ولدى وصوله سكب سائلا سريع الاشتعال على رأسه وأضرم النار في نفسه وهو يصرخ “الحرية لفلسطين” مرارا وتكرارا حتى توقف عن التنفس، لتعلن شرطة واشنطن لاحقا مفارقته الحياة.

وقبيل إضرامه النار بنفسه، قال بوشنل أمام السفارة: “سأنظم احتجاجا عنيفا للغاية الآن، لكن احتجاجي ليس كبيرا مقارنة بما يعيشه الفلسطينيون على أيدي محتليهم”.

وأظهرت مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أحد أفراد شرطة السفارة وهو يقول لبوشنل “هل يمكنني مساعدتك؟”، و”استلق على الأرض”، وشرطيًّا آخر يقول: “نحتاج إلى مطفأة حريق وليس مسدسا”.