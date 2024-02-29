سرايا القدس تبث مشاهد جديدة لاستهداف جنود وآليات الاحتلال في شمال غزة (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، مشاهد جديدة لاستهداف مقاتليها لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.

وقالت السرايا، في البيانات المرفقة بالمقطع المصور، إن المشاهد لكمين محكم وعمليات استهداف جنود وآليات الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وفي المقطع الأول، رصد مقاتلو الحركة قوة إسرائيلية خاصة تتحصن في أحد المنازل، كما رصدوا منزلًا تم تفخيخه واستُدرجت فيه قوة إسرائيلية.

وفي المشهد التالي، ظهر مقاتلو الحركة وهم يقصفون المنزل ويفجرون المبنى المفخخ بعد أن دخل إليه الجنود.

وفي مشاهد أخرى متفرقة، رصد مقاتلو الحركة عددا من دبابات الميركافا وأطلقوا عليها قذائف.

وأرفقت سرايا القدس بالمقطع المصور، صوت أبي حمزة المتحدث باسم السرايا، وهو يقول “أيها الأقزام المرتزقة يا عديمي الضمير سنحطم آمالكم على أرض غزة كما حطمنا آمال أسلافكم على أسوار عكا”.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي في غزة مجزرة جديدة صباح اليوم الخميس، بعدما قصف مئات من الفلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات جنوب مدينة غزة؛ مما أسفر عن استشهاد 70 فلسطينيًّا وما يزيد على 250 مصابًا.

وتزامنت “المجزرة” الجديدة مع تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 30 ألف شهيد، كما بلغ عدد الجرحى 70 ألفا.