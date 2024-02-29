شاهد: طفلة من غزة تبكي خلال اللعب بعد تذكرها والدها
على مدار نحو 5 أشهر لم يحظ سكان غزة بلحظة يحزنون فيها على فقدان ذويهم جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة، وتأتي لحظات مفاجئة يتذكر فيها الأطفال أهاليهم ويبكون.
وأظهر مقطع مصور طفلة فلسطينية لم تملك دموعها أثناء حديثها مع دميتها حول ظروف الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة.
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وقالت الطفلة وهي تتحدث مع دميتها “الدار مقصوفة كل إشي راح منها، وكل الحبايب راحوا، كل حاجة بنحبها راحت”.
وحينما طلب المصور من الطفلة. أن تتحدث عن أمنياتها انهارت فجأة وهي تستذكر والدها، وقالت “نفسي الحياة ترجع زي ما كانت، نفسي يرجع لي أبوي الله يرحمه”.
طفلة في #غزة تبكي خلال اللعب بعد تذكرها والدها الشهيد#هاشتاج #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/EqnCu8InUc
— برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) February 28, 2024
وتشنّ إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام “العدل الدولية” بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على غزة، تجاوزت حصيلة ضحاياها حتى اليوم الخميس 30 ألف شهيد، وأكثر من 70 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.