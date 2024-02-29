شاهد: لحظة إنقاذ طفل بعد 9 أيام تحت الأنقاض في غزة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذ طفل في قطاع غزة بعد أن ظل تحت أنقاض منزل عائلته 9 أيام.

وبدا الطفل هزيلا للغاية وأصبح عبارة عن هيكل عظمي.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، الذي نشر مقطع الفيديو إن طواقمه تمكنت من “إنقاذ الطفل (أحمد نعيم) وأربعة من أفراد عائلته أحياء في ظروف صعبة وقد أصبحت أجسادهم هياكل عظمية”، مشيرا إلى استشهاد 30 شخصا نتيجة لقصف منزل العائلة في حي الزيتون وسط مدينة غزة.

ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المنزل لدى قصفه بسبب “وجود آليات قوات الاحتلال” في المكان وتواصل القصف العنيف على المنطقة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل، في بيان قبل أسبوع عبر تلغرام، إنهم تلقوا “عدة نداءات استغاثة من مواطنين بوجود عشرات الشهداء والجرحى تحت أنقاض منزلين لعائلتي “نعيم” و “إرحيم” بعد قصف منازلهم من قبل طائرات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة غزة جنوب شارع 8 في منطقة حي الزيتون”.

وأوضح البيان أنه “لصعوبة وصول طواقمنا للمكان لوجود آليات قوات الاحتلال في المكان ولشدة القصف المستمر على المنطقة تعجز الطواقم التحرك والوصول لإنقاذ حياة المواطنين”.