غزة.. الأطفال أصحاب الأمراض المزمنة يعانون ويناشدون للسفر إلى الخارج (فيديو)

يعاني أطفال غزة المصابون بأمراض مزمنة من نقص الدواء والغذاء بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة؛ مما أدى إلى سوء حالتهم الصحية.

وقال الطفل عدي الشرافي في مقطع فيديو أرسله إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر إنه يعاني من “سرعة الكهرباء في الدماغ”، وناشد الدول العربية والإسلامية مساعدته على تلقي العلاج.

وأكد عدي أن المرض حرمه من اللعب وممارسة حياته بشكل طبيعي كبقية الأطفال.

كما أشارت والدته إلى أنها قامت بمراجعة العديد من الأطباء لتشخيص مرض ابنها، وأخبروها جميعهم بأنه لا يوجد علاج للطفل في قطاع غزة ولا بد من سفره إلى الخارج لتلقي العلاج.

وأكدت أن مرض ابنها تطور بسبب عدم توفر العلاج، وأنه يتعرض لحالات من التشنج وفقدان الوعي في حالة ممارسة أي نشاط حركي.

بدوره ناشد والد الطفل وسيم حسين لتوفير العلاج لابنه المصاب بمرض سرطان النخاع الشوكي، وأكد أن المرض تسبب في شلل سفلي لطفله.

وأشار إلى أن طفله لم يتلقّ أي جرعة علاجية منذ بداية الحرب، وأنه يعيش بالمسكنات فقط وأن حالته تزداد سوءًا يوما بعد يوم.

وأكد والد الطفل أن ابنه بحاجة إلى عملية جراحية عاجلة لاستئصال الكتلة من النخاع الشوكي وتثبيت النخاع.