مقتل إسرائيليين بإطلاق نار قرب مستوطنة عيلي في الضفة الغربية (فيديو)

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مقتل إسرائيليين اثنين بعملية إطلاق النار قرب مدخل مستوطنة عيلي في الضفة الغربية المحتلة، فيما استشهد منفذ العملية.

وأشارت الإذاعة، الخميس، إلى أن عملية إطلاق نار حدثت في محطة وقود، و”تم تحييد المنفذ”.

وأكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلي أن “مسعفين سجلوا مقتل رجلين، أحدهما يبلغ حوالي 40 عامًا والآخر يبلغ حوالي 20 عامًا”.

وقال جيش الاحتلال، في بيان إن “مخربًا وصل إلى محطة الوقود في مستوطنة عيلي وأطلق النار، وقد تمت تصفيته”.

ووفقًا للجبهة الداخلية الإسرائيلية، تم إطلاق صفارات الإنذار في عيلي بالضفة الغربية خشية عملية تسلل لداخل المستوطنة.

وتقع مستوطنة “عيلي” على الطريق الرئيس الذي يربط نابلس مع رام الله.