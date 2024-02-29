مقتل إسرائيليين واستشهاد فلسطيني بإطلاق النار قرب مستوطنة عيلي في الضفة الغربية (فيديو)

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مقتل إسرائيليين اثنين بعملية إطلاق النار قرب مدخل مستوطنة عيلي في الضفة الغربية المحتلة، فيما استشهد منفذ العملية.

وأشارت الإذاعة، الخميس، إلى أن عملية إطلاق نار حدثت في محطة وقود، و”تم تحييد المنفذ”.

وأكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلي أن “مسعفين سجلوا مقتل رجلين، أحدهما يبلغ حوالي 40 عامًا والآخر يبلغ حوالي 20 عامًا”.

وقال جيش الاحتلال، في بيان إن “مخربًا وصل إلى محطة الوقود في مستوطنة عيلي وأطلق النار، وقد تمت تصفية المخرب”.

ووفقًا للجبهة الداخلية الإسرائيلية، فقد تم إطلاق صفارات الإنذار في عيلي بالضفة الغربية خشية عملية تسلل لداخل المستوطنة.

وتقع مستوطنة “عيلي” على الطريق الرئيس الذي يربط نابلس مع رام الله.

يأتي ذلك بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.