سياسة|قطاع غزة

مقرر أممي يكشف عن تكاليف ومدة إعادة إعمار غزة بعد الحرب (فيديو)

مقرر أممي يقول إن 70٪ من مباني غزة قد دمرت جراء الحرب
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29/2/2024

قال المقرر الأممي المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاغوبال، إن حجم الدمار في غزة “لا يمكن وصفه”.

وأوضح راجاغوبال، للجزيرة مباشر، أنه بحسب التقديرات فإن أكثر من 70% من المنازل في جميع أنحاء غزة، أي حوالي ثلثي المباني قد دُمّرت، وفي أجزاء من شمال غزة دُمّر أكثر من 80% من المباني.

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وحول التكلفة المتوقعة والمدى الزمني لإعادة إعمار غزة، قال المقرر الأممي “نتحدث عن عقد أو عقدين”، لافتًا إلى أن إعادة الإعمار في أوكرانيا التي صدرت عن البنك الدولي، تقول إنها تكلف 480 مليار دولار أمريكي. ويعتقد راجاغوبال أن تكلفة إعادة إعمار غزة ستكون مماثلة لهذا المبلغ.

بعض آثار الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال في غزة
بعض آثار الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال في غزة (رويترز)

ويرى راجاغوبال أن إسرائيل تمارس شكلًا من أشكال العقاب الجماعي لسكان غزة، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يبرر استخدام هذه القوة وهذا المستوى من الدمار الواسع النطاق.

وانتقد اعتبار إسرائيل أنها تدافع عن نفسها، وقال إن حجم الدمار في غزة لا يمكن فهمه ومقارنته بالأهداف العسكرية.

وتشنّ إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام “العدل الدولية” بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على غزة خلَّفت حتى الأربعاء 29 ألفا و954 شهيدا و70 ألفا و325 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة مباشر