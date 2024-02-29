مقرر أممي يكشف عن تكاليف ومدة إعادة إعمار غزة بعد الحرب (فيديو)

قال المقرر الأممي المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاغوبال، إن حجم الدمار في غزة “لا يمكن وصفه”.

وأوضح راجاغوبال، للجزيرة مباشر، أنه بحسب التقديرات فإن أكثر من 70% من المنازل في جميع أنحاء غزة، أي حوالي ثلثي المباني قد دُمّرت، وفي أجزاء من شمال غزة دُمّر أكثر من 80% من المباني.

وحول التكلفة المتوقعة والمدى الزمني لإعادة إعمار غزة، قال المقرر الأممي “نتحدث عن عقد أو عقدين”، لافتًا إلى أن إعادة الإعمار في أوكرانيا التي صدرت عن البنك الدولي، تقول إنها تكلف 480 مليار دولار أمريكي. ويعتقد راجاغوبال أن تكلفة إعادة إعمار غزة ستكون مماثلة لهذا المبلغ.

ويرى راجاغوبال أن إسرائيل تمارس شكلًا من أشكال العقاب الجماعي لسكان غزة، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يبرر استخدام هذه القوة وهذا المستوى من الدمار الواسع النطاق.

وانتقد اعتبار إسرائيل أنها تدافع عن نفسها، وقال إن حجم الدمار في غزة لا يمكن فهمه ومقارنته بالأهداف العسكرية.

المقرر الأممي المعني بالحق في السكن اللائق: مستوى الدمار الذي نراه في قطاع #غزة لا يمكن فهمه #الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/p3SrvYzjXb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 28, 2024

وتشنّ إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام “العدل الدولية” بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على غزة خلَّفت حتى الأربعاء 29 ألفا و954 شهيدا و70 ألفا و325 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.