أسامة حمدان: تسلمنا مقترح مؤتمر باريس وهذا ما يرتكز عليه ردنا (فيديو)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن الحركة تسلمت مقترح اجتماع باريس الرباعي، موضحًا أن قيادة الحركة تُجري نقاشًا وتشاورًا لإعداد الرد على المقترح.

وأضاف حمدان في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء السبت، أن النقاش بشأن المقترح “يرتكز على أساس وصول المفاوضات إلى إنهاء كلي للعدوان الإرهابي على شعبنا الفلسطيني، وانسحاب كامل لجيش الاحتلال إلى خارج قطاع غزة، وعلى رفع الحصار المستمر على القطاع منذ 17 عامًا، وتأمين إيواء النازحين وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وإنجاز صفقة تبادل جدية للأسرى، والإقرار الدولي العملي بحق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة الكاملة السيادة وعاصمتها القدس”.

وثمّن القيادي في حماس “الجهود التي تبذلها مصر وقطر من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مستدام في غزة على طريق إنهاء العدوان النازي الذي يتواصل بحق شعبنا الفلسطيني”.

وأكد حمدان أن حماس أعلنت منذ بدء الحرب انفتاحها على “مناقشة أي مبادرات أو أفكار تفضي إلى وقف العدوان الهمجي على شعبنا الفلسطيني”.

وقال إن حركة حماس “ستكون حيث مصلحة شعبنا الفلسطيني”، موضحًا أن أولويتها هي “رفع المعاناة عن أهلنا الصامدين في قطاع غزة عبر الوصول إلى وقف كامل وشامل للعدوان، ورفع الحصار الظالم، وحماية شعبنا في الضفة، وحماية الأقصى والمقدسات”.

وأكد حمدان أن حركة حماس على “تواصل وتشاور دائم مع كل قوى وفصائل المقاومة الفلسطينية، ولا سيما شركاء ورفاق الميدان والسلاح”.

وفيما يلي أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لأسامة حمدان: