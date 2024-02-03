هند رجب.. آخر معلومات عن مصير طفلة غزة وطاقم الإنقاذ بعد مرور أكثر من 110 ساعات (فيديو)

بعد أكثر من 110 ساعات، قالت نيبال فرسخ المتحدثة باسم الهلال الأحمر في غزة، إنهم لليوم الرابع على التوالي ما زالوا يجهلون مصير الطفلة الفلسطينية هند رجب (6 سنوات) وطاقم الإسعاف الذي توجّه لإنقاذها.

وأضافت للجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن المسعفين أحمد المدهون ويوسف زينو توجّها لإنقاذ هند قبل 4 أيام، بعد أن كانت محاصرة داخل مركبة أُطلقت عليها النار فاستشهد من فيها ما عدا الطفلة هند.

وأشارت نيبال فرسخ إلى أن هند اتصلت بهم في مكالمة استمرت 3 ساعات حتى وصلت سيارة الإسعاف إليها.

وأضافت “نجهل مصير الطفلة هند وطاقم الإسعاف الذي توجه لإنقاذها، لا نعلم إن كانوا على قيد الحياة أو معتقلين أو مع هند أو تمكّنوا من إنقاذها”.

أين هند ؟ أين يوسف وأحمد؟ نريد ان نعرف مصيرهم. 🔴اكثر من 110 ساعات مرت و لا يزال مصير زملائنا يوسف زينو وأحمد المدهون من فريق إسعاف الأحمر الفلسطيني الذين خرجوا لإنقاذ الطفلة هند البالغة من العمر 6 سنوات مجهولا .

#انقذوا_هند#Save_Hind #أين_أحمد_ويوسف#لست_هدفاً ❌#غزة — PRCS (@PalestineRCS) February 3, 2024

وكان الهلال الأحمر قد ذكر في وقت سابق، أن الطفلة هند رجب كانت برفقة عائلة عم والدتها “بشار حمادة” حينما تم إطلاق النار على المركبة، وبقيت الطفلة وحدها داخلها بعد أن استشهدت العائلة كلها (الرجل وزوجته وأطفاله الأربعة).

وقد بقي طاقم الهلال الأحمر أكثر من 3 ساعات على اتصال بالطفلة لتهدئتها، ثم أعلن في منشور آخر فقدان الاتصال مع طاقم الإسعاف الذي هرع لإنقاذ هند.

وكانت هند تقول بصوت مرتجف خلال الاتصال “خذيني.. تعالي.. أمانة كتير خايفة تعالوا”، والمسعفة تحاول تهدئتها.

وقد أُطلقت حملة واسعة عبر منصات التواصل تحت وسم “أنقذوا هند”.