هل تجاوزت إسرائيل حدها في الحرب على غزة؟ استطلاع يكشف رأي 50% من الأمريكيين

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته وكالة (أسوشيتد برس) ومركز (نورك) لأبحاث الشؤون العامة، أن أكثر من نصف البالغين الأمريكيين اعتبروا أن الحرب الإسرائيلية على غزة “تجاوزت حدودها”، وأنهم يشعرون بقلق بالغ مما آلت إليه الأمور في القطاع المحاصَر.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 36% من المستطلعة آراؤهم الذين توزعت انتماءاتهم السياسية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري والمستقلين، أكّدوا أن الولايات المتحدة لا تدعم الفلسطينيين بما فيه الكفاية، وأن نسبة مماثلة رأت إمكانية تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

استطلاع للرأي أجرته أسوشييتد بريس مع مؤسسة بحثية أظهر أن 31% فقط من الأمريكيين يؤيدون أداء بايدن في هذه الحرب على غزة. وبأنه ضمن حزبه الديمقراطي نسبة مؤيدي أدائه هي 46% ،

وهذه نسب منخفضة جدا بالنسبة لرئيس يخوض عاما انتخابيا لتجديد ولايته الرئاسية. https://t.co/ok1DxbCNnk — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) February 2, 2024

ومما جاء في نتائج الاستطلاع أن 31% فقط من المستجوبين الأمريكيين يوافقون على تعامل الرئيس جو بايدن مع الصراع، 46% منهم ينتمون إلى الحزب الديمقراطي. وتأتي هذه النتيجة لتؤكد تراجع الدعم وسط الرأي العام الأمريكي لإسرائيل في أعقاب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتقول ميليسا موراليس، وهي سياسية مستقلة عمرها 36 عامًا تعيش في ولاية نيوجيرسي، إن صور الأطفال الفلسطينيين الجرحى أو الأيتام أو الذين شُرّدوا بسبب القتال في غزة تجعل تفكيرها يتّجه نحو طفلها البالغ عمره 3 سنوات.

يذكر أن مركز “نورك” لأبحاث الشؤون العامة يعد من أهم المراكز البحثية المتخصصة في تتبع سياسات الجمهور الأمريكي وتفضيلاته. وبسبب أبحاثه الرصينة التي راكمها على مدى 175 عامًا، يعد هذا المركز أحد مصادر الأخبار الأكثر ثقة في العالم، وقد أجرى أكثر من 250 دراسة حول القضايا الحرجة، بما في ذلك الثقة في وسائل الإعلام والرعاية الصحية والاقتصاد.