الاحتلال يُبقي على اعتقال فلسطينية حامل “كرهينة” رغم تسليم زوجها نفسه

قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أبقت على اعتقال بسيل خالد ابو حميد (28 عامًا) من مدينة يطا بالخليل جنوبي الضفة الغربية، وهي حامل في شهرها الرابع، حيث جرى اعتقالها من منزلها كرهينة قبل يومين، بهدف الضغط على زوجها لتسليم نفسه، والذي اُعتقل لاحقًا بعد تسليم نفسه.

وأوضح نادي الأسير في بيان له اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال، أبقت على اعتقالها على الرغم من تسليم زوجها “بكر نبيل أبو رجب” نفسه، وهو سائق سيارة إسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني، كما جرى اعتقال شقيقه موسى وهو كذلك سائق سيارة إسعاف في الهلال الأحمر.

معبار هشارون.. محطة التنكيل بالأسيرات

ووفقًا للمعطيات المتوفرة حتى الجمعة، فإن الاحتلال قام بنقلها إلى القسم الخاص بسجن هشارون يسمى “المعبار” وهو أشبه بالعزل، والذي شكّل محطة للتنكيل بالأسيرات الفلسطينيات، وتصاعد ذلك بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لشهادات العديد من الأسيرات، اللواتي تم زيارتهنّ من قبل المحامين، ومن الأسيرات اللواتي أفرج عنهنّ.

وأضاف أن الاحتلال يواصل التّصعيد من عمليات اعتقال الفلسطينيين كرهائن ومنهم نساء “والتي تشكل جريمة، إلى جانب جملة الجرائم والانتهاكات التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر”.

وأفاد بأن محافظة الخليل وبلداتها ومخيامتها شهدت عمليات اعتقال واسعة وكانت الأعلى بعد السابع من أكتوبر ومن بينها عمليات اعتقال المواطنين كرهائن، واعتقال عدة أفراد من عائلة واحدة.

يُذكر أن حالات الاعتقال في الضّفة بلغت بعد السابع من أكتوبر نحو (6500) من بينهنّ أكثر من (215) من النساء، علمًا بأنّ المعطى الخاص بحالات اعتقال النساء تشمل النساء من الأراضي المحتلة عام 1948.

ويشار إلى أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال، أي من أبقى الاحتلال على اعتقالهن (71) أسيرة على الأقل.

وجدد نادي الأسير الفلسطيني، مطالبته المستمرة والدائمة للمؤسسات الحقوقية الدّولية لاستعادة دورها اللازم ووقف الجرائم المتصاعدة بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، في وقت يواصل فيه الاحتلال تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية في غزة.