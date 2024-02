السودان.. وفيات بسبب الجوع وإعلان اقتراب “ساعة النصر” (فيديو)

أعلن عضو مجلس السيادة السوداني، مساعد القائد العام للجيش إبراهيم جابر، خلال زيارته قاعدة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان، عن اقتراب ساعة النصر، وقال إن “التحرير بات قاب قوسين أو أدنى”.

وأكد جابر في خطاب أمام جنود أمس الجمعة “ثقة القيادة في الجيش والقوات النظامية والمقاومة الشعبية التي التحمت مع قواتها المسلحة”.

وقال إن “من يغتصب ويسرق فليست له قبيلة ولا ينتمي بأي وصف لهذا الشعب العريق”، مشيرًا إلى أن هناك “الكثير من التدليس عبر التعابير التي همها هدم البناء القوي للقوات المسلحة”، حسب تعبيره.

من ناحية أخرى، قال برنامج الأغذية العالمي إنه بدأ بتلقي أنباء عن تسجيل حالات وفاة في السودان بسبب الجوع.

وأكد في بيان، اليوم السبت، تضاعف عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات الغذائية خلال العام الماضي، داعيًا أطراف الصراع في البلاد إلى السماح بإيصال المساعدات.

وأشار إلى أن 18 مليون شخص في عموم السودان يواجهون خطر الجوع الشديد، وقال إن 70 شاحنة مساعدات عالقة في مدينة بورت سودان، بسبب استمرار النزاع في البلاد.

وحسب البيان، أشار ممثل البرنامج في السودان (إيدي رو) إلى عدم القدرة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين إليها، وقال إنهم يتلقون تقارير عن وفيات بسبب الجوع.

Renewed heavy fighting in #ElFasher, #Darfur, last 2 days resulting in multiple civilian deaths & injuries, damage to infrastructure & widespread displacement. Escalation in conflict would be catastrophic for 100,000s of displaced sheltering in the city.

Also @UN_Sudan receiving…

— Toby Harward | طوبي هارورد 🇺🇳 (@tobyharward) February 3, 2024