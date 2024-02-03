العراق يستدعي القائم بالأعمال الأمريكي بعد ضربات أودت بحياة أكثر من 16 بينهم مدنيون (فيديو)

العوادي: عمد الجانب الأمريكي إلى التدليس وتزييف الحقائق، عبر الإعلان عن تنسيق مُسبق لارتكاب هذا العدوان

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي اليوم السبت مقتل 16 شخصًا على الأقل بينهم مدنيون، بالضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت ليلة السبت مراكز تابعة لفصائل عراقية قرب الحدود مع سوريا.

وأعلنت الخارجية العراقية، استدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بغداد، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداء الذي طال مواقع عسكرية ومدنية في البلاد.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان أنه “احتجاجًا على العدوان الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية عراقية، ستقوم وزارة الخارجية باستدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بغداد ديفيد بيركر، لعدم وجود السفيرة الأمريكية”.

وقالت الخارجية العراقية إنها ستسلم مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداء الأمريكي الذي طال مواقع عسكرية ومدنية في منطقتي عكاشات والقائم (بغرب البلاد) مساء أمس الجمعة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

“عدوان سافر” و”ادعاء كاذب”

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان ظهر اليوم السبت، إن الضربات استهدفت “مواقع وجود قواتنا الأمنية” وأماكن مدنية مجاورة “في منطقتي عكاشات والقائم” قرب الحدود مع سوريا.

وأشار البيان إلى أن “العدوان السافر” أدى إلى مقتل 16 شخصًا بينهم مدنيون، إضافة إلى 25 جريحًا، كما أوقع خسائر وأضرارًا بالمباني السكنية.

وكانت واشنطن قد توعّدت بشنّ ضربات انتقاميّة، ردًّا على هجوم بمسيّرة على قاعدة في الأردن، أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيّين، وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن واشنطن “أبلغت الحكومة العراقية” قبل تنفيذ الضربات.

لكن العوادي رد على ذلك قائلًا “عمد الجانب الأمريكي إلى التدليس وتزييف الحقائق، عبر الإعلان عن تنسيق مُسبق لارتكاب هذا العدوان، وهو ادعاء كاذب يستهدف تضليل الرأي العام الدولي، والتنصل من المسؤولية القانونية لهذه الجريمة”.

“على حافة الهاوية”

واعتبر أن “هذه الضربة العدوانية ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية لم تسمّها، أن الضربات خلفت 18 قتيلًا هم 15 مقاتلًا من فصائل مسلحة وثلاثة مدنيين.

ورأى العوادي أن “وجود التحالف الدولي الذي خرج عن المهام الموكلة إليه والتفويض الممنوح له، صار سببًا لتهديد الأمن والاستقرار في العراق ومبررًا لإقحام العراق في الصراعات الإقليمية”.

مجلس النواب يطالب بخروج القوات

من جانبه أعرب مجلس النواب العراقي، عن استنكاره الشديد “للعدوان الأمريكي على المواقع الأمنية العراقية في منطقتي عكاشات والقائم والأماكن المدنية المجاورة” فجر اليوم.

وجددت رئاسة المجلس مطالبتها للحكومة بضرورة الإسراع في تنفيذ القرار التشريعي الصادر عن مجلس النواب المتضمن إخراج قوات التحالف الدولي من البلاد.

وقالت إن الحاجة انتفت إلى بقائها، وإنها أصبحت تهدد أمن واستقرار وسيادة العراق، مشددةً على أن القرار المذكور يُمثل إرادة وطنية وشعبية، وأن تطبيقه ضرورة ملحّة لحفظ سيادة البلد وأرواح المواطنين.