بعد ضربات في سوريا والعراق.. عقوبات جديدة على إيران وبايدن يعلن موقف واشنطن بشأن خوض حرب ضد طهران

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده لا تتطلع إلى خوض حرب ضد إيران ويحذر من مغبة إلحاق الضرر بمواطنيه قائلًا “إذا ألحقتم الضرر بأمريكي، فسوف نردّ”.

من ناحية أخرى فرضت الإدارة الأمريكيّة عقوبات اقتصاديّة وقضائيّة جديدة على إيران أمس الجمعة، في وقت نفّذت قوّاتها المسلّحة ضربات في العراق وسوريا استهدفت الحرس الثوري الإيراني ومجموعات قالت إنها موالية لطهران.

Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Quds Force and affiliated militia groups continue to represent a direct threat to the stability of Iraq, the region, and the safety of Americans. We will continue to take action, do whatever is necessary to protect our people, and… pic.twitter.com/Y53nvRfjjx

