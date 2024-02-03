“حمم من الهاون”.. سرايا القدس تقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، مشاهد لقصف مقاتليها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محاور التقدم بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويُظهر المقطع، الذي نشرته سرايا القدس مساء السبت، مقاتليها وهم يطلقون قذائف الهاون من مواقع عدة.

كما أعلنت السرايا في بيان سابق أنها قصف تجمعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع “أبو صفية” العسكري، شرق المنطقة الوسطى في قطاع غزة.

وذكرت سرايا القدس أن مقاتليها “استهدفوا جرافة عسكرية صهيونية من نوع (دي 9) آخر شارع المدرسة” في حي الأمل بخان يونس.

وأضافت أن مقاتليها “اشتبكوا مع جنود العدو من نقطة صفر، وأوقعوهم بين قتيل وجريح، واغتنموا أسلحتهم وعتادهم”.

وفي وقت سابق السبت، عرضت سرايا القدس مشاهد “للطائرة الصهيونية من نوع (كواد كابتر) التي أسقطتها وسيطرت عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية جنوب غرب خان يونس”.

بدورها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف “دبابة صهيونية من نوع (ميركافا) بقذيفة (الياسين 105) غرب مدينة خان يونس”.

كما أعلنت القسام قصف تجمُّع “لقوات الاحتلال المتوغلة في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة بقذائف الهاون”.

وفي السياق، قالت كتائب شهداء الأقصى إن مقاتليها يخوضون “اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود العدو وآلياته في محاور التقدم غرب خان يونس”، كما أعلنت قصفها “قاعدة رعيم العسكرية (مقر قيادة فرقة غزة) شرق قاطع الوسطى برشقة صاروخية”.

كما أعلنت كتائب المجاهدين “استهداف تجمُّع لجنود العدو في شرق جباليا شمالي غزة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة، وإيقاع القوة المستهدفة بين قتيل وجريح”.