دمار واسع في “دار مصر 3” جراء قصف الاحتلال (فيديو)

أظهرت جولة لقناة الجزيرة مباشر دمارًا هائلًا في مدينة الإسكان المصرية “دار مصر 3” في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، نتيجة قصف قوات الاحتلال لها.

وبينما أصبحت غالبية أبراج المدينة كومة من الركام، تحوّل ما بقي من الأبراج إلى هياكل أسمنتية متداعية.

وأعلنت مصر، عقب معركة “سيف القدس” عام 2021، عن منحة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.

وشملت المنحة إنشاء ثلاث مدن سكنية في منطقة الزهراء جنوب مدينة غزة وفي جباليا وبيت لاهيا شمالي القطاع، وتحمل المدن أسماء “دار مصر 1″ و”دار مصر 2″ و”دار مصر 3” على الترتيب.

وقال أحد سكان المنطقة إنه كان من المقرَّر تسليم الوحدات السكنية نهاية عام 2023، لكن الحرب الإسرائيلية على القطاع حالت دون ذلك.