سوريا تعلق على ضربة أمريكية استهدفت أراضيها وتعلن خسائرها

بيان عسكري: المنطقة التي استهدفتها الهجمات الأمريكية شرقي البلاد هي ذاتها المنطقة التي يحارب فيها الجيش السوري تنظيم الدولة

أعلنت سوريا، صباح اليوم السبت، مقتل عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين بجروح وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة جراء ضربة أمريكية.

وقال بيان عسكري سوري “شنت قوات الاحتلال الأمريكي فجر اليوم عدوانًا جويًّا سافرًا على عدد من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سورية، وبالقرب من الحدود السورية العراقية مما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين بجروح وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة”.

وذكر البيان، أن المنطقة التي استهدفتها الهجمات الأمريكية شرقي البلاد هي ذاتها المنطقة التي يحارب فيها الجيش السوري تنظيم الدولة، بحسب البيان.

وقال البيان العسكري السوري، إن “عدوان قوات الاحتلال الأمريكي فجر اليوم ليس له مبرر سوى محاولة إضعاف قدرة الجيش العربي السوري وحلفائه في مجال محاربة الإرهاب”.

وقال البيان “إن احتلال القوات الأمريكية لأجزاء من الأراضي السورية لا يمكن أن يستمر وتؤكد القيادة العامة للجيش استمرارها في حربها ضد الإرهاب وعزمها على تحرير كامل الأراضي السورية من كل إرهاب واحتلال”.

“ضربة أمريكية انتقامية”

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قواته وجهت ضربة لمنشآت في العراق وسوريا مساء أمس الجمعة، ردا على استهداف القواعد الأمريكية بالمنطقة، ونددت بغداد بالضربة وحذرت من تداعياتها على الاستقرار الإقليمي.

وقال بايدن إن المنشآت المستهدفة “يستخدمها الحرس الثوري الإيراني ومليشيا تابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية”.

وأضاف “ردنا الذي بدأ اليوم سيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها”، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع في الأردن الأحد الماضي وأسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن قواتهم نفذت ضربات على 7 منشآت تضمنت أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا، واستهدفت فيلق القدس الإيراني و”المليشيا المرتبطة به”.