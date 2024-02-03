سياسة|العراق

شاهد: المقاومة الإسلامية في العراق تطلق مسيّرة لاستهداف قوات أمريكية

تقع قاعدة حرير على بعد 75 كليومترًا شرق مدينة أربيل، وتعدّ أقرب قاعدة أمريكية من الحدود الإيرانية

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3/2/2024-|آخر تحديث: 3/2/202405:56 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشرت “المقاومة الإسلامية في العراق”، اليوم السبت، صورًا لإطلاق طائرة مسيّرة باتجاه قاعدة حرير في أربيل شمالي البلاد، التي تضم عددًا من الجنود والضباط الأمريكيين.

وبيّن مقطع فيديو نشرته المقاومة الإسلامية التي تضم عددًا من الفصائل العراقية، مسيّرة تنطلق إلى وجهة، قالت المقاومة إنها قاعدة حرير في أربيل.

وتقع قاعدة حرير على بعد 75 كليومترًا عن مركز مدينة أربيل من جهة الشرق، وتعدّ أقرب قاعدة أمريكية من الحدود الإيرانية حيث لا تبعد عنها أكثر من 115 كيلومترًا.

بدأ استخدام القاعدة من قبل الجيش الأمريكي عام 2015 في إطار الحرب على تنظيم الدولة، وهي مزودة بصواريخ دفاعية وطائرات مقاتلة هجومية ورادارات متطورة.

وتستخدم القوات الأمريكية القاعدة أيضًا لتدريب قوات (البشمركة) الكردية، وقد قام الجيش الأمريكي بتوسيعها أواخر عام 2018، ويعتقد أنها وجهة الجنود الأمريكيين بعد انسحابهم من سوريا.

المصدر : الجزيرة مباشر