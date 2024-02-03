شاهد: المقاومة الإسلامية في العراق تطلق مسيّرة لاستهداف قوات أمريكية

تقع قاعدة حرير على بعد 75 كليومترًا شرق مدينة أربيل، وتعدّ أقرب قاعدة أمريكية من الحدود الإيرانية

نشرت “المقاومة الإسلامية في العراق”، اليوم السبت، صورًا لإطلاق طائرة مسيّرة باتجاه قاعدة حرير في أربيل شمالي البلاد، التي تضم عددًا من الجنود والضباط الأمريكيين.

وبيّن مقطع فيديو نشرته المقاومة الإسلامية التي تضم عددًا من الفصائل العراقية، مسيّرة تنطلق إلى وجهة، قالت المقاومة إنها قاعدة حرير في أربيل.

NEWS: U.S. Strikes Targets in Iraq and Syria in Response to Deadly Drone Attack https://t.co/unfrYkUyiK — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) February 3, 2024

وتقع قاعدة حرير على بعد 75 كليومترًا عن مركز مدينة أربيل من جهة الشرق، وتعدّ أقرب قاعدة أمريكية من الحدود الإيرانية حيث لا تبعد عنها أكثر من 115 كيلومترًا.

بدأ استخدام القاعدة من قبل الجيش الأمريكي عام 2015 في إطار الحرب على تنظيم الدولة، وهي مزودة بصواريخ دفاعية وطائرات مقاتلة هجومية ورادارات متطورة.

وتستخدم القوات الأمريكية القاعدة أيضًا لتدريب قوات (البشمركة) الكردية، وقد قام الجيش الأمريكي بتوسيعها أواخر عام 2018، ويعتقد أنها وجهة الجنود الأمريكيين بعد انسحابهم من سوريا.