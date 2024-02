شاهد: صور بثتها “المقاومة الإسلامية في العراق” لإطلاق مسيّرة اتجاه قاعدة بأربيل تضم قوات أمريكية

نشرت “المقاومة الإسلامية في العراق”، اليوم السبت، صورًا لإطلاق طائرة مسيّرة باتجاه قاعدة حرير في أربيل شمالي البلاد، التي تضم عددًا من الجنود والضباط الأمريكيين.

وبيّن مقطع فيديو نشرته المقاومة الإسلامية التي تضم عددًا من الفصائل العراقية، مسيّرة تنطلق إلى وجهة، قالت المقاومة إنها قاعدة حرير في أربيل.

NEWS: U.S. Strikes Targets in Iraq and Syria in Response to Deadly Drone Attack https://t.co/unfrYkUyiK

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) February 3, 2024