شاهد: جيش الاحتلال الإسرائيلي يجلي جرحاه من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 561 ضابطًا وجنديًّا منذ بدء الحرب، بينهم 224 بعد بدء العملية البرية بقطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أن وحدة النقل العملياتي التابعة له “نفذت أكثر من 1500 عملية” لإجلاء جنود جرحى من قطاع غزة، منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش في بيان عبر منصة إكس “ينفذ جنود النقل العملياتي النظاميون والاحتياط من لواء مروم عمليات معقدة تحت النار في عمق أراضي العدو”.

وأضاف “يقوم الجنود بنقل عشرات الآلاف من المقاتلين من القطاع وإليه، وهم على اتصال مستمر مع القوات في المناورة البرية والوحدات الطبية في البلاد. وتشكّل الوحدة حلقة وصل بين المناطق الداخلية لقطاع غزة وأراضي إسرائيل”.

وأشار الجيش في بيانه إلى أنه “في أكثر من 1500 عملية، قام جنود النقل العملياتي بإجلاء العديد من المقاتلين الجرحى، حيث ينقذ الإجلاء السريع حياتهم”.

وبث الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر فيه جنود الوحدة وهم يجلون بعربات عسكرية جرحى من القطاع إلى مروحيات تنتظرهم لتقلهم إلى مستشفيات داخل إسرائيل.

לוחמי הניוד של בית הספר לניוד מבצעי מחטיבת המרום בסדיר ובמילואים, פועלים מתחילת התמרון הקרקעי ברצועת עזה.

הלוחמים מבצעים משימות מסובכות תחת אש, בעומק שטח אויב>> pic.twitter.com/Cgbrkqm6hM — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 3, 2024

والجمعة، قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاتليها تمكّنوا من “الإجهاز” على 15 جنديًّا إسرائيليًّا من المسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة، شمالي القطاع.

وحتى السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 561 ضابطًا وجنديًّا منذ بدء الحرب، بينهم 224 بعد بدء العملية البرية بقطاع غزة.

وبحسب معطيات الجيش المنشورة على موقعه الإلكتروني، أصيب حتى السبت 2851 عسكريًّا، 1296 منهم خلال العملية البرية.

وفي 27 أكتوبر 2023، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية شملت توغله في عدة مناطق وأحياء بمحافظتي غزة والشمال وامتدت لاحقا إلى الجنوب.