طلاب جامعة أمريكية عريقة يبدؤون إضرابا عن الطعام من أجل غزة وهذه أبرز مطالبهم (شاهد)

أفاد موقع (ميدل إيست آي) البريطاني، أن ائتلافًا واسعًا من طلاب جامعة براون الأمريكية العريقة، قد دخلوا أمس الجمعة، في إضراب عن الطعام لحث إدارة الجامعة على سحب استثماراتها من الشركات الداعمة لإسرائيل والمستفيدة من الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.

وأوضح الموقع نقلًا عن بيان لمجموعة من طلاب الجامعة مؤلفة من الفلسطينيين واليهود وغيرهم من المجتمع الطلابي، أنهم سيواصلون إضرابهم عن الطعام حتى تقوم الجامعة بدورها في تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار من خلال وقف تعاملها مع الشركات الداعمة للحكومة الإسرائيلية.

Students at Brown University in the US state of Rhode Island have begun a hunger strike, demanding that the university divest from companies profiting from the Gaza genocide.

The group, which is made up of Jewish and Palestinian students, plans to introduce a divestment… pic.twitter.com/3nSyV0szUT

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 3, 2024