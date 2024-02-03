قطر تستقبل الدفعة 12 من جرحى غزة (فيديو)

استقبلت دولة قطر، الجمعة، الدفعة الـ12 من جرحى قطاع غزة الذين أصيبوا خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتقديم العلاج اللازم لهم.

وقالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية لولوة الخاطر، في تصريح مصور لوكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”، إن الدوحة “استقبلت الدفعة 12 من مصابي قطاع غزة، ضمن مبادرة الأمير تميم بن حمد آل ثاني لعلاج 1500 من المصابين الفلسطينيين”.

وأضافت الخاطر “لا يخفى على أحد الظروف الصعبة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، واستهدافه المتعمد للبنى التحتية للقطاع الصحي، الأمر الذي أثر بشكل كبير على عمل المستشفيات هناك”.

وأشارت إلى وجود “الكثير من الصعوبات اللوجستية في عملية نقل الجرحى، حيث تم تجاوزها بالتعاون مع مؤسسات صحية قطرية ومصرية وفلسطينية”.

#قنا_فيديو |

وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية لـ #قنا: استمراراً لمبادرة سمو الأمير لعلاج 1500 من المصابين الفلسطينيين، استقبلنا الدفعة الـ12 من المصابين الخارجين من قطاع #غزة#قطر #فلسطين pic.twitter.com/EG9PwrTodr — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 2, 2024

ولفتت إلى أن “التحدي الأكبر الذي يواجهونه يكمن في استخراج التصاريح الأمنية (الإسرائيلية)”، مضيفة: “نحاول تجاوزه من خلال التعاون مع مصر ودول صديقة مثل فرنسا وإيطاليا اللتين كان لهما مستشفيات عائمة في مدينة العريش المصرية”.

وكانت قطر قد بدأت باستقبال أولى دفعات جرحى غزة في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

والاثنين، قال متحدث وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، في بيان، إن “نحو 7 آلاف جريح ومريض بحاجة إلى العلاج بالخارج لإنقاذ حياتهم”.

وفي أكثر من مرة، قالت وزارة الصحة في غزة، إن إسرائيل “تمنع سفر عدد من الجرحى ما يتسبب باستشهادهم، فيما طالبت الدول بضرورة التعاون لإخراج الجرحى لتلقي العلاج في بلادهم”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 27 ألفًا و131 شهيدًا و66 ألفًا و287 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.