لهذا السبب رفض إنزاله على الأرض.. وداع مرير من أب في غزة لطفله الشهيد (فيديو)

لحظات وداع صعبة وجّه فيها الأب كلمات تدمي القلوب لابنه الشهيد

بقلب يعتصره الألم، ودّع فلسطيني في غزة ابنه الذي استشهد جراء غارة جوية إسرائيلية على القطاع المحاصَر.

ويظهر في فيديو متداول التأثّر الشديد للأب وهو ينادي ابنه الشهيد قائلًا بحرقة “قوم يابا قوم، والله مالي غيرك يابا.. أنت الكبير”.

وبدت الصدمة والحسرة على الرجل، ورفض وضع ابنه الشهيد على الأرض لأنها “باردة”.

“بديش أحطه بالسقعة”

وقال موجّهًا كلامه إلى أحد الحاضرين “هات لي إياه بحضني، بديش أنزله على الأرض، أبوس إيدك بديش أنزله عالأرض، خلص يا أخوي سيبني مع ابني”.

وأضاف “بديش أحطه بالسقعة، بسقع والله، وحياة ربي بسقع”.

ووجّه الأب كلامه إلى ابنه الشهيد وقال “إيش يابا، طلبت مني مرجيحة مقدرتش أؤمن لك إياها يابا”.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 120 يومًا، حربا مدمّرة على غزة خلّفت ما يزيد على 27 ألف شهيد وأكثر من 66 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.