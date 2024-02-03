متضامنة مع غزة توجه رسالة بعد الإفراج عنها إلى حكومة هولندا عبر الجزيرة مباشر (فيديو)

كشفت فاطمة، وهي إحدى المتظاهرات في هولندا دعمًا لغزة، عن اعتقالها في محطة لاهاي المركزية بحجة استخدام مكبر الصوت “الميغافون”.

وقالت للجزيرة مباشر بعدما أفرج عنها، إن السلطات الهولندية أمرت بمنع استخدام مكبر الصوت بدعوى أنه يزعج البلدية، مؤكدة رفضها ذلك “لأنه ما في خيار إنه نوطي صوتنا وغزة عم تموت، خصوصًا إنه هاي المظاهرات السلمية هي دعم لأهلنا في غزة”.

وأضافت “نحن اليوم رفضًا للي صار إمبارح ضد المتظاهرين، خرجنا لنحكي للحكومة الهولندية ما رح نسكت، ولو حاولتوا تسكتونا رح نعلي صوتنا أكثر، ومثل ما شايف اليوم نحن أعدادنا أكثر من امبارح”.

وكشفت أنهم بدؤوا التظاهر بشكل دوري منذ 3 أشهر بنفس المكان ولم يتعرضوا للمضايقات من قبل الشرطة، لكن منذ نحو أسبوعين والشرطة “العنصرية” على حد وصفها، بدأت تستخدم حجة مكبر الصوت.

“الصمت ليس خيارًا”

وطالبت بوقف إطلاق النار وإدخال مساعدات إلى غزة ووقف التهجير القسري للفلسطينيين، وقالت “نحن ما رح نسكت ورح نكمل لأنه الصمت ليس خيارًا ونحن مجبورون ومن واجبنا أن نكمل ونصرخ لغزة”.

وتخرج عشرات المسيرات أسبوعيًّا في العديد من الدول الأوربية رفضًا لارتكاب إسرائيل المجازر في قطاع غزة، مطالبة بوقف إطلاق النار.