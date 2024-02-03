مقاتلو “لواء خان يونس” يسيطرون على مسيّرة إسرائيلية (فيديو)

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لطائرة مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد الاستيلاء عليها.

وذكر المتحدث في مقطع الفيديو، الذي نُشر مساء السبت، أن مقاتلي لواء خان يونس تمكنوا من الاستيلاء والسيطرة على المسيّرة “كواد كابتر” خلال إحدى عمليات التسلل التي قاموا بها.

وأوضح أن المسيّرة كانت تحاول الإطباق على المقاتلين خلال تسللهم في محاور توغل قوات الاحتلال، لكنهم تمكنوا من استهدافها والتعامل معها.

وأشار المتحدث إلى أن المقاتلين حصلوا على معلومات مهمة كانت مخزنة على الطائرة بعد السيطرة عليها، ثم عادوا إلى قواعدهم سالمين.