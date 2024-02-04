أجمل شوارع غزة.. شاهد كيف بدا شارع الرشيد بعد انسحاب جيش الاحتلال منه (فيديو)

وثّق المصور الفلسطيني محمود أبو سلامة لقطات لمعالم شارع الرشيد المطل على بحر غزة شمال غربي القطاع، قبل دخول جيش الاحتلال إليه وبعد انسحاب القوات منه قبل يومين.

وقال أبو سلامة في مقطع مصور “شارع الرشيد من أجمل الشوارع المطلة على بحر غزة، واليوم ننقل لكم المشهد والصورة تحديدًا من منطقة مسجد الخالدي حيث تغيّرت الملامح والمعالم بعدما سُوّي الشارع بالأرض”.

وتابع في أسى “كما تشاهدون أمامكم، صار الشارع صحراء جرداء منذ انسحاب جيش الاحتلال أمس”، وقارن بينها وبين صور أخرى للشارع قبل العدوان معلّقًا “هذه المنطقة المنكوبة كانت في الأصل منطقة جمالية يتنزه فيها المواطنون ويلتقطون الصور التذكارية”.

مشاهد مفزعة

وكان شارع الرشيد أحد المناطق التي رصد ناشطون ووسائل إعلام مشاهد “مفزعة” منها تُظهر حجم الدمار الذي طال مناطق سكنية في الضواحي الشمالية الغربية لمحافظتي غزة وشمال القطاع، انسحب جيش الاحتلال منها فجر الخميس، لأول مرة بشكل واسع منذ بدء عمليته البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

وشملت هذه المناطق أيضًا أحياء التوام والكرامة والسلاطين والعطاطرة في المنطقة الغربية لشمالي القطاع، وأحياء الأمن العام والمخابرات والمقوسي وبهلول في المنطقة الغربية لشمال مدينة غزة.

ووثّقت مقاطع مصورة دمارًا هائلًا في كل المناطق المذكورة وبناها التحتية، وتحولت الأبراج والعمارات السكنية إلى أكوام كبيرة من الركام، ولم تسلم المساجد والمراكز الصحية من آلة الدمار الإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 27 ألف شهيد وما يزيد على 66 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.