أسير محرر للجزيرة مباشر: جنود الاحتلال كانوا يجبرون الأسرى من غزة على الهتاف ضد السنوار (فيديو)

قال الأسير الفلسطيني المحرر يحيى مبروكة إن الأسرى يواجهون ظروفًا شديدة القسوة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الأسير المحرر، في مقابلة خاصة مع الجزيرة مباشر، أن الأسرى من قطاع غزة يتعرضون للإهانة والضرب المستمرين منذ لحظة اعتقالهم من قِبل قوات الاحتلال، التي لا تراعي ما بهم من إصابات أو معاناتهم من بتر في الأطراف.

وأوضح أن جنود الاحتلال كانوا يجبرون الأسرى من قطاع غزة على الهتاف ضد رئيس حركة حماس في القطاع يحيى السنوار تحت وطأة الضرب الشديد والإهانات المتواصلة.

وذكر يحيى مبروكة أن أسرى من قطاع غزة أبلغوهم أن قوات الاحتلال كانت تُخرج العشرات من داخل البيوت والمدارس، وتختار عددًا منهم ثم تطلق الرصاص عليهم أمام الجميع.

وأشار إلى أن الوضع الصحي داخل السجون مُزرٍ للغاية، وسط نقص شديد في الطعام والماء النظيف.

وأعرب يحيى عن أمله أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى.

وقضى الأسير المحرر يحيى مبروكة، من مدينة نابلس، نحو 16 عامًا داخل سجون الاحتلال على فترات، بدأت أولاها في عام 1982.