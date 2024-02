أونروا: سكان غزة يموتون أمام عيون العالم في كارثة غير مسبوقة

حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن سكان غزة “يموتون أمام عيون العالم” في كارثة فريدة من نوعها.

وقالت الوكالة الأممية على حسابها بمنصة إكس “كارثة غير مسبوقة تحدث أمام أعيننا في غزة. كل ساعة تمر تزيد من عمق المأساة” مؤكدة “الناس يموتون أمام عيون العالم”.

وأشارت “الأونروا” إلى أزمة الجوع والمأساة الإنسانية التي تتفاقم يومًا بعد يوم في قطاع غزة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية والحصار.

📍#Gaza: An unprecedented catastrophe is unfolding before our eyes. Each hour is more desperate.

People are dying at the world’s watch. pic.twitter.com/O9JgTsNDG8

— UNRWA (@UNRWA) February 3, 2024