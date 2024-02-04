الجزيرة مباشر ترصد آثار الدمار بعد قصف الاحتلال منزلا مأهولا في دير البلح (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا مأهولًا بالسكان في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في اليوم الـ121 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلًا عن مصادر محلية، إن مواطنَين استشهدا وأصيب 7 آخرون بينهم أطفال، في قصف على منزل لعائلة أبو صفر بمنطقة الحكر في دير البلح.

وقال أحد أفراد العائلة للجزيرة مباشر إن الغارة الجوية استهدفت المنزل فجر اليوم بينما كان الجميع نائمين، وأشار بأسى إلى المنزل المدمر قائلًا “البيت كان من 3 طوابق، انظروا ما بقي منه طابق واحد”.

وأضاف “إحنا مدنيين عاديين، زيي زي أي مواطن عايش في غزة، 120 يوم ننزح من مكان لمكان، نذهب للأماكن التي يطلب منا جيش الاحتلال النزوح إليها، وبعد أن نتوجه للمكان يقصفه”.

لكنه رغم الجراح أكد “أهل غزة صامدين وصابرين وعند الله محتسبين، وعند الله تجتمع الخصوم، شكرًا للعرب”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الأحد 27 ألفًا و365 شهيدًا، و66 ألفًا و630 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.