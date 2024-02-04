المقاومة تقتل جنديين إسرائيليين وتقصف تجمعا لقوات الاحتلال في خان يونس (فيديو)

نشرت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين، مشاهد لاستهداف مقاتليها تجمعًا لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

وقالت الكتائب المنشقة عن حركة فتح، في بيان، إنها استهدفت تجمعًا لجنود الاحتلال وآلياته المتمركزة شرق مدينة خان يونس بقائف الهاون، وذلك في عملية مشتركة مع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

ويُظهر المقطع، الذي نشرته الكتائب اليوم الأحد، مقاتليها وهم يطلقون قذائف الهاون باتجاه الآليات العسكرية.

سرايا القدس

في سياق متصل، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها تمكنوا من قتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين في كمين بخان يونس.

وفي بيان مقتضب، قالت السرايا “بعد عودتهم من مناطق الاشتباك، مجاهدونا أوقعوا قوة صهيونية في كمين محكم في محور التقدم المعسكر الغربي بخان يونس، واشتبكوا معها من مسافة صفر، وأكدوا مقتل جنديين صهيونيين واصابة عدد منهم”.

عاجل | سرايا القدس: مقتل جنديين صهيونيين وإصابة آخرين في اشتباكات من مسافة صفر مع مجاهدينا غرب خانيونس جنوب غزة — قناة المنار (@TVManar1) February 4, 2024

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى السبت 27 ألفًا و365 شهيدًا، و66 ألفًا و630 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.