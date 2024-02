ترمب يكشف مشاركة إسرائيل في التخطيط لاغتيال سليماني والمسؤول عن انسحابها المفاجئ

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إن إسرائيل كانت ستشارك في عملية اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، مطلع عام 2020، لكنها انسحبت قبل يومين من تنفيذ العملية.

وذكر ترمب في حوار مع قناة “فوكس نيوز” إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعب دورًا رئيسًا في التخطيط لعملية الاغتيال، لكنه طلب الانسحاب قبل يومين فقط من تنفيذها.

Trump claims Iran called him while he was president to give him a heads up about attacks they were directing against the US military. Bartiromo seems dubious about it. He also claims Israel was supposed to be involved in taking out Soleimani but got cold feet at the last minute. pic.twitter.com/7GblLQFLpp

— Aaron Rupar (@atrupar) February 4, 2024