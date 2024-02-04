سياسة|الولايات المتحدة

ترمب يكشف مشاركة إسرائيل في التخطيط لاغتيال سليماني والمسؤول عن انسحابها المفاجئ

دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب (رويترز)
4/2/2024-|آخر تحديث: 5/2/202412:54 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إن إسرائيل كانت ستشارك في عملية اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، مطلع عام 2020، لكنها انسحبت قبل يومين من تنفيذ العملية.

وذكر ترمب في حوار مع قناة “فوكس نيوز” إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعب دورًا رئيسًا في التخطيط لعملية الاغتيال، لكنه طلب الانسحاب قبل يومين فقط من تنفيذها.

ويتصدر ترمب المرشحين المحتملين للحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري، بعد أن فاز بالانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب في ولايتي نيوهامبشر وأيوا.

ولم يسبق لأي مرشّح جمهوري في تاريخ الولايات المتحدة أن فاز بالانتخابات التمهيدية في أول ولايتين، ولم يحصل في النهاية على ترشيح حزبه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام إسرائيلية