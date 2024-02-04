شاهد: لحظة تسلل قوة خاصة إسرائيلية إلى مخيم بلاطة

يصعّد جيش الاحتلال من عملياته العسكرية في الضفة تزامنًا مع عدوان غير مسبوق يشنه على غزة

أصيب شابان بالرصاص الحي والشظايا، اليوم الأحد، خلال اقتحام قوة إسرائيلية خاصة “مستعربين” مخيم بلاطة شرق نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت لقطات متداولة قوة خاصة من جيش الاحتلال أثناء تسللها إلى حارة الجماسين في المخيم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن “مستعربين” اقتحموا مخيم بلاطة، وانتشروا في عدد من الحارات واعتلوا أسطح منازل، في حين وصلت تعزيزات من قوات الاحتلال من حاجز عورتا برفقة جرافة عسكرية.

وأضافت أنه فور اكتشاف القوات الخاصة، اندلعت مواجهات مع الشبان، مما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي وآخر بالشظايا.

وتابعت أن قوات الاحتلال دهمت منازل المواطنين برفقة كلاب بوليسية، وأصيب طفل بجروح إثر نهشه من أحد الكلاب، واعتقلت شابًّا.

مواجهات في شعفاط

وفي شمال القدس، أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فجر اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم شعفاط.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام باتجاه المواطنين ومنازلهم، مما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص المعدني في قدمه.

ويصعّد جيش الاحتلال من عملياته العسكرية في الضفة الغربية، تزامنًا مع عدوان غير مسبوق يشنه على قطاع غزة خلّف ما يزيد على 27 ألف شهيد وأكثر من 66 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء.

والأسبوع الماضي، اغتالت قوة خاصة إسرائيلية، تنكّر أفرادها في زي مدني لمرضى وأطباء، 3 مقاومين أحدهم جريح، داخل مستشفى ابن سينا في جنين.