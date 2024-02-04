ظاهرة “البصق على غير اليهودي”.. شاهد ما تعرّض له راهب ألماني في القدس (فيديو)

اعتدى مستوطنان إسرائيليان، أمس السبت، على راهب ألماني في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية إن رئيس الرهبان البندكتان في الأرض المقدسة، الأب نيقوديموس شنابل، تعرّض لحادثة اعتداء وبصق من قِبل مستوطن، بينما سب مستوطن آخر المسيح عيسى بألفاظ نابية.

وبث “مركز معلومات وادي حلوة-القدس” ومنصات فلسطينية أخرى لحظة تعرّض الراهب للاعتداء بالبصق والشتم.

تغطية صحفية: "مستوطنان يهاجمان راهباً ألمانياً ويسيئان للديانة المسيحية داخل البلدة القديمة في القدس، اليوم السبت". pic.twitter.com/Y0hDmfakou — القسطل الإخباري (@AlQastalps) February 3, 2024

“البصق على غير اليهودي”

ويتعرض الرهبان في القدس لاعتداءات متواصلة في السنوات الأخيرة من قِبل المستوطنين المتطرفين، إذ أظهرت مقاطع مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تعرّض الراهب شنابل للبصق والشتم.

وأصدر رؤساء الكنائس 12 بيانًا يحتجون فيه على هذه الانتهاكات، منذ نهاية عام 2021 حتى نهاية العام الماضي.

وتصاعدت وتيرة اعتداءات المستوطنين على المسيحيين في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وكذلك على الرهبان والسياح المسيحيين القادمين من مختلف دول العالم، ومن أشهر الاعتداءات ما يُعرف بظاهرة “البصق على غير اليهودي”.

The Ministry of Foreign Affairs and Expatriates// An attack by #Jewish_extremists and spitting on a monk in Jerusalem is a translation of a #racist colonial culture and the incitement of Ben Gvir and Smotrich#Gaza_under_attack#CeasefireNow#Palestine#Israeliwarcrimes pic.twitter.com/GbZPGQFKtS — State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) February 4, 2024

“ترجمة لتحريضات بن غفير وسموتريتش”

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاعتداء “العنصري” الذي ارتكبه المستوطنون على الراهب المسيحي عند مدخل باب النبي داود في القدس المحتلة.

وقالت في بيان لها، اليوم الأحد، إن هذا الاعتداء “يعكس ثقافة الكراهية والحقد وإنكار وجود الآخر، ويعكس حجم التحريض والتعبئة العنصرية التي تتلقاها عناصر المنظمات والجمعيات الاستيطانية المتطرفة سواء من خلال المدارس الدينية أو فتاوى الحاخامات المتطرفين، والحملات والمواقف التحريضية المعلنة من وزراء في حكومة الاحتلال أمثال بن غفير وسموتريتش وغيرهما”.

وأضافت أن الاعتداء يعبّر عن طبيعة الاعتداءات التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني عامة وأرضه ومقدساته المسيحية والإسلامية في القدس.

وأشارت إلى أن “شعور مليشيات المستوطنين بالحماية السياسية والقانونية يشجعهم على التمادي في زرع بذور الكراهية وممارسة أبشع الجرائم والاعتداءات الاستفزازية ضد المواطنين الفلسطينيين وأتباع الديانات الأخرى، بما يعكس أيضًا حجم سيطرة ثقافة اليمين الإسرائيلي المتطرف على العديد من مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال وتفشي ثقافته الظلامية المعادية للسلام بين أجيال متلاحقة من المتطرفين”.