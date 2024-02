ظاهرة “البصق على غير اليهودي”.. شاهد ما تعرّض له راهب ألماني في القدس (فيديو)

اعتدى مستوطنان إسرائيليان، أمس السبت، على راهب ألماني في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية إن رئيس الرهبان البندكتان في الأرض المقدسة، الأب نيقوديموس شنابل، تعرّض لحادثة اعتداء وبصق من قِبل مستوطن، بينما سب مستوطن آخر المسيح عيسى بألفاظ نابية.

وبث “مركز معلومات وادي حلوة-القدس” ومنصات فلسطينية أخرى لحظة تعرّض الراهب للاعتداء بالبصق والشتم.

ويتعرض الرهبان في القدس لاعتداءات متواصلة في السنوات الأخيرة من قِبل المستوطنين المتطرفين، إذ أظهرت مقاطع مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تعرّض الراهب شنابل للبصق والشتم.

وأصدر رؤساء الكنائس 12 بيانًا يحتجون فيه على هذه الانتهاكات، منذ نهاية عام 2021 حتى نهاية العام الماضي.

وتصاعدت وتيرة اعتداءات المستوطنين على المسيحيين في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وكذلك على الرهبان والسياح المسيحيين القادمين من مختلف دول العالم، ومن أشهر الاعتداءات ما يُعرف بظاهرة “البصق على غير اليهودي”.

The Ministry of Foreign Affairs and Expatriates// An attack by #Jewish_extremists and spitting on a monk in Jerusalem is a translation of a #racist colonial culture and the incitement of Ben Gvir and Smotrich#Gaza_under_attack#CeasefireNow#Palestine#Israeliwarcrimes pic.twitter.com/GbZPGQFKtS

— State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) February 4, 2024