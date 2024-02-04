“لست بحاجة إلى المساعدة”.. نتنياهو ينتقد بن غفير لهذا السبب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه لا يحتاج مساعدة فيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، ردًا على انتقادات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للولايات المتحدة.

وقال نتنياهو خلال جلسة الحكومة إنه لا يحتاج مساعدة لمعرفة كيفية إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، مع الإصرار القوي على المصالح الحيوية لإسرائيل.

وأضاف: “إسرائيل دولة ذات سيادة، ونقدر جدًا الدعم الذي تلقيناه من إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، منذ اندلاع الحرب”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة دعمت إسرائيل بالأسلحة والذخائر وفي المؤسسات الدولية، كما أرسلت قوات إلى المنطقة.

وقال نتنياهو إن ذلك لا يعني “أنه لا يوجد خلافات مع الولايات المتحدة، لكن حتى اليوم تمكنا من التغلب عليها بقرارات مدروسة”.

وأضاف: “نحن نتخذ قراراتنا بأنفسنا حتى في الحالات التي لا يوجد فيها اتفاق مع أصدقائنا الأمريكيين”.

وفي وقت سابق الأحد، قال بن غفير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إنه يعتقد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تقدم الدعم الكافي لإسرائيل.

وقال للصحيفة في مقال نشر الأحد إن بايدن “بدلًا من أن يقدم لنا دعمه الكامل، ينشغل في تقديم المساعدات الإنسانية والوقود (لغزة) والتي تذهب إلى حماس”.

وأضاف بن غفير: “لو كان (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترمب في السلطة، لكان سلوك الولايات المتحدة مختلفًا تمامًا”.

وجاءت تصريحات بن غفير في الوقت الذي توجه فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى منطقة الشرق الأوسط في خامس رحلة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما تأتي بعد خطوة نادرة من جانب واشنطن، إذ فرضت عقوبات على 4 مستوطنين وسط تصاعد للعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.