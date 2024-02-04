ليلا ونهارا.. سرايا القدس تطلق رشقات صاروخية ضد قوات الاحتلال (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة “الجهاد”، مقطع “فيديو” لمشاهد من “الرشقات الصاروخية التي قصفت بها سرايا القدس المواقع العسكرية والتحشدات الصهيونية ضمن معركة طوفان الأقصى”.

ويظهر المقطع، الذي نشرته سرايا القدس، مساء الأحد، أن عمليات إطلاق صواريخ تمت خلال النهار وخلال الليل.

كما يظهر عملية مشتركة بين سرايا القدس وكتائب أبو علي مصطفى، الذراع العسكرية للحركة الشعبية لتحرير فلسطين، لقصف “طرق إمداد العدو شرق المحافظة الوسطى”.

وفي وقت سابق الأحد، قالت سرايا القدس إن مقاتليها قتلوا جنديين من قوات الاحتلال، وأصابوا عددًا آخر بعد أن “أوقعوا قوة صهيونية في كمين محكم في محور التقدم المعسكر الغربي بخان يونس، واشتبكوا معها من مسافة صفر”.

وفي سياق متصل، قالت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، إنها استهدفت “3 دبابات صهيونية من نوع (ميركفاه 4) وجرافة عسكرية من نوع (دي 9) بقذائف (الياسين 105) في حي الصبرة بمدينة غزة”.

كما استهدفت كتائب القسام “مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة (تي بي جي) مضادة للتحصينات، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة”، كما قنصت “جنديًا صهيونياً” في محيط المنطق نفسها.

وأعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام “تدمير 43 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وقتل وإصابة العشرات من قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

من جهتها أعلنت كتائب المجاهدين تدمير دبابة عند مفترق الصناعة في مدينة غزة، وقصف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في “موقع إرسال 16 العسكري في شمال شرق غزة” بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأكدت كتائب المجاهدين تحقيق “إصابات مباشرة في صفوف قوات العدو”.