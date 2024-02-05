سياسة

إصابة ملك بريطانيا بمرض خطير وقصر باكينغهام يكشف حالته الصحية

تشارلز الثالث ملك بريطانيا (الأناضول)
5/2/2024-|آخر تحديث: 6/2/202412:10 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن قصر باكينغهام في بيان، الاثنين، أن الملك تشارلز الثالث مصاب بمرض السرطان وقد بدأ العلاج فورًا، من دون توقع وقف أنشطته بالكامل.

وجاء في البيان “خلال العملية الجراحية الأخيرة التي خضع لها الملك تشارلز في المستشفى بسبب تضخم حميد في البروستات، تم اكتشاف مشكلة أخرى” و”أظهرت فحوص لاحقة وجود شكل من أشكال السرطان”.

وأضاف “بدأ الملك اليوم برنامجًا لتلقي علاج منتظم نصحه الأطباء خلاله بتأجيل أنشطته العامة”، لكنه سيواصل “تسيير أمور الدولة والقيام بالمهام الإدارية كالمعتاد”.

وحسب قصر باكينغهام، فإن الملك “متفائل للغاية بشأن علاجه، ويتطلع للعودة إلى ممارسة مهامه العامة في أقرب فرصة”، في وقت تتعافى فيه الأميرة كايت زوجة وريث العرش وليام أيضًا، بعد عملية جراحية أُجريت لها.

 

وبعد إعلان قصر باكينغهام، ذكرت وكالة “برس أسوسييشن” أن الأمير هاري سيتوجه إلى بريطانيا للقاء والده.

وكان الملك تشارلز قد اعتمد الشفافية بشأن العملية الجراحية التي أُجريت له لعلاج مشكلة البروستاتا، وقرر “الكشف عن تشخيص إصابته بالسرطان لتجنب التكهنات، وعلى أمل مساعدة الجمهور على تفهُّم المصابين بهذا المرض في جميع أنحاء العالم”.

المصدر : وكالات