إصابة ملك بريطانيا بمرض خطير وقصر باكينغهام يكشف حالته الصحية

أعلن قصر باكينغهام في بيان، الاثنين، أن الملك تشارلز الثالث مصاب بمرض السرطان وقد بدأ العلاج فورًا، من دون توقع وقف أنشطته بالكامل.

وجاء في البيان “خلال العملية الجراحية الأخيرة التي خضع لها الملك تشارلز في المستشفى بسبب تضخم حميد في البروستات، تم اكتشاف مشكلة أخرى” و”أظهرت فحوص لاحقة وجود شكل من أشكال السرطان”.

وأضاف “بدأ الملك اليوم برنامجًا لتلقي علاج منتظم نصحه الأطباء خلاله بتأجيل أنشطته العامة”، لكنه سيواصل “تسيير أمور الدولة والقيام بالمهام الإدارية كالمعتاد”.

وحسب قصر باكينغهام، فإن الملك “متفائل للغاية بشأن علاجه، ويتطلع للعودة إلى ممارسة مهامه العامة في أقرب فرصة”، في وقت تتعافى فيه الأميرة كايت زوجة وريث العرش وليام أيضًا، بعد عملية جراحية أُجريت لها.

أعلن قصر باكنغهام عبر منصة "إكس" إصابة الملك تشارلز (75 عامًا) بنوع من أنواع السرطان وأنه بدأ برنامجًا للعلاج.

وأوضح القصر أن الأطباء اشتبهوا في المرض خلال الإجراء الأخير الذي خضع له الملك في المستشفى لعلاج تضخم البروستاتا الحميد، مضيفًا أن الاختبارات التشخيصية اللاحقة حددت أنه… pic.twitter.com/xaDwHqcnnK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 5, 2024

وبعد إعلان قصر باكينغهام، ذكرت وكالة “برس أسوسييشن” أن الأمير هاري سيتوجه إلى بريطانيا للقاء والده.

وكان الملك تشارلز قد اعتمد الشفافية بشأن العملية الجراحية التي أُجريت له لعلاج مشكلة البروستاتا، وقرر “الكشف عن تشخيص إصابته بالسرطان لتجنب التكهنات، وعلى أمل مساعدة الجمهور على تفهُّم المصابين بهذا المرض في جميع أنحاء العالم”.