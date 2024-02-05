إعلام عبري: 540 جنديا أصيبوا خطأً منذ بدء معارك غزة

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الاثنين، إن 540 جنديا “أصيبوا خطأً” منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة، في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت القناة أن معلوماتها استندت على معطيات للجيش الإسرائيلي، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت بيانات الجيش الإسرائيلي قد أظهرت أنه منذ بداية الحرب أصيب 2820 جنديا، 1300 منهم منذ بداية المناورة البرية، و540 في حوادث عملياتية، بحسب القناة العبرية.

وقالت إنه من بين مجمل المصابين، هناك 429 في حالة خطيرة، و731 في حالة متوسطة، و1660 في حالة خفيفة.

وبحسب معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل 562 جنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 225 منهم منذ بداية المعارك البرية في 27 أكتوبر.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى أمس الأحد، 27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.