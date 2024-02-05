اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجيش الاحتلال إثر اقتحامات واعتقالات في الضفة (فيديو)

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مدنا ومخيمات وبلدات في الضفة الغربية، واعتقل ما لا يقل عن 20 مواطنا.

واندلعت مواجهات مسلحة بين مقاومين وجيش الاحتلال إثر اقتحام الجيش مدينة طوباس، برفقة جرافة عسكرية، ونشر القناصة في عدة مناطق، واستخدم جيش الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الفلسطينيين الذين رشقوا قواته بالحجارة.

وقال مدير نادي الأسير كمال بني عودة، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر سامح عزات حامد دراغمة بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته، واستولت على مبلغ 20 ألف شيكل من المنزل.

وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت أيضا عدة منازل لأسرى محررين، وتم تخريب محتويات هذه المنازل.

كما اقتحمت عدة جيبات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتونيا غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وفي مدينة طولكرم (شمالا)، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات طالت 5 مواطنين، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مسلحين فلسطينيين في عدة مواقع من المدينة.

وحاصر جيش الاحتلال منزلا في مخيم العين غربي نابلس، وسط اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش انسحب من مخيم العين بعد اعتقال مواطنَين هناك.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال اعتقل 8 مواطنين من بلدة عرابة قرب جنين (شمالا)، خلال عملية تفتيش ومداهمات طالت عشرات المنازل، واعتقل 3 مواطنين من بلدة حلحول قرب الخليل (جنوبا).

ومع بدء الحرب المدمّرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية بالضفة مخلّفة 381 شهيدا ونحو 4400 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.